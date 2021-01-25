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ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей по государственным гарантиям

ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей по государственным гарантиям

ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отныне бизнес-клиенты, которые подходят под критерии, утвержденные Постановлением Кабинета Министров №1151 от 25.11.2020, смогут получать финансирование в ПриватБанке с частичным обеспечением государственными гарантиями.

Как сообщил руководитель Дирекции МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев, кредитование под государственные гарантии можно будет также сочетать с финансированием по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%», по которой ПриватБанк выдал уже более 2,3 кредитов бизнесу, вдвое опережая следующий банк-лидер.

Подать заявку на получение финансирования с частичным обеспечением государственными гарантиями можно на сайте ПриватБанка на странице.

Напомним, ПриватБанк и Mastercard открыли первое в Украине цифровое банковское отделение. При входе в отделение банк распознает клиента с помощью биометрии, а также сразу предлагает сделать одни из самых популярных операций через Приват24. После того как клиенты отделения выбрали необходимые услуги, их можно завершить в Приват24, воспользоваться мультитачбарами или обратиться за помощью к хостес.

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году ПриватБанк профинансировал почти 25 тісяч корпоративных клиентов на общую сумму 8,9 млрд гривен.
  • Ликвидные активы ПриватБанка по предварительным результатам 2020 года составляют 289,1 млрд грн. При этом в кассах банка хранилось еще 20,9 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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