ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей по государственным гарантиям

ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отныне бизнес-клиенты, которые подходят под критерии, утвержденные Постановлением Кабинета Министров №1151 от 25.11.2020, смогут получать финансирование в ПриватБанке с частичным обеспечением государственными гарантиями.
Как сообщил руководитель Дирекции МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев, кредитование под государственные гарантии можно будет также сочетать с финансированием по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%», по которой ПриватБанк выдал уже более 2,3 кредитов бизнесу, вдвое опережая следующий банк-лидер.
Подать заявку на получение финансирования с частичным обеспечением государственными гарантиями можно на сайте ПриватБанка на странице.
Напомним, ПриватБанк и Mastercard открыли первое в Украине цифровое банковское отделение. При входе в отделение банк распознает клиента с помощью биометрии, а также сразу предлагает сделать одни из самых популярных операций через Приват24. После того как клиенты отделения выбрали необходимые услуги, их можно завершить в Приват24, воспользоваться мультитачбарами или обратиться за помощью к хостес.
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