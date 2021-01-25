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Целевой группой для выдачи «теплых кредитов» в 2021 году станут частные дома

Целевой группой для выдачи «теплых кредитов» в 2021 году станут частные дома

В 2021 году целевой группой для выдачи «теплых кредитов» станут частные дома, а за средства кредита можно будет приобрести «умные счетчики» электроэнергии, зарядные станции для электромобилей, системы накопления энергии и тому подобное.

Об этом во время публичного отчета Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению за 2020 год заявил в.и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

«Осознавая важность оказания помощи населению для утепления домов и экономии на коммунальных услугах, Госэнергоэффективности с Минэнерго инициировало продолжение программы „теплых кредитов“ в 2021 году. Программа будет действовать для индивидуальных домов», — сказал Гура.

По его словам, средства кредита можно будет направить на компенсацию затрат при покупке энергоэффективного оборудования. Например, можно будет получить 20% компенсации при покупке твердотопливных котлов и 35% – на другие энергоэффективные мероприятия. Кроме того, в этом году «теплые кредиты» будут предоставляться еще и на приобретение «умных счетчиков» электроэнергии, зарядных приборов для электромобилей и систем накопления энергии.

По словам т.и.о главы Госэнергоэффективности, в 2020 году более 110 тыс. украинских семей привлекли почти 1,04 млрд грн «теплых кредитов» для повышения энергоэффективности собственного жилья. Участники программы получили возмещение в размере почти 384 млн грн из государственного бюджета и еще 94 млн грн из местных бюджетов.

В результате принятых мер уже на сегодня эти семьи экономят от 20% до 50% расходов на оплату коммунальных услуг.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году Госэнергоэффективности продолжил администрирование «теплых кредитов», программа продлена для индивидуальных домохозяйств, а перечень мероприятий, за которые можно привлечь финансирование, расширен.
  • Также в 2021 году будет осуществляться сертификация энергоэффективности зданий: уже выдано более 6 тыс. сертификатов зданий, с 1 декабря 2020 года они регистрируются через Единую государственную электронную систему в сфере строительства.

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По материалам УКРИНФОРМ
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