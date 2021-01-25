Киевсовет планирует выделить 140 млн грн на COVID-вакцину, о которой договаривается Кличко

Киевсовет намерен выделить 140 млн грн на закупку вакцин от коронавируса в 2021 году.
Об этом сообщается на сайте Киевсовета.
Как отмечается, город планирует выделить 140 миллионов гривен на закупку вакцин от Covid-19 в 2021 году. Речь идет о возможности приобретения препарата для прививки около 500 тысяч киевлян.
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«В настоящее время мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с американскими и европейскими производителями, чтобы мы могли предотвратить распространение болезни. Столица готова закупить вакцину за счет городского бюджета. Поэтому должны заложить соответствующую сумму в городскую целевую программу для того, чтобы когда будут достигнуты договоренности, мы могли сразу закупить препараты», — отметила заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Анна Старостенко.
Напомним, ранее мэр Киева анонсировал переговоры с несколькими производителями по закупке вакцины Covid-19 для столицы. Виталий Кличко убежден, первыми вакцину должны получить уязвимые категории населения — врачи, пожилые люди, работники социальных служб, педагоги, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры — транспортники, специалисты сферы ЖКХ, правоохранители, спасатели
Профильная комиссия Киевсовета единогласно поддержала соответствующее предложение. Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
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