Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанется

Отмена с 1 января льготного тарифа на электричество в 90 коп/кВт-ч и введение единого 1,68 грн/кВт-ч поставили украинцев, чьи дома находятся на электроотоплении, на грань выживания, особенно в сельской местности.
Власти обещали помочь им, выделив фиксированную субсидию в 1000 грн. Однако согласно постановлению Кабмина, это будет не тысяча гривен. Это будет компенсация, которая покроет разницу стоимости потребленной электроэнергии, то есть на всю сумму потерь потребителя.
Кто получит компенсацию:
Компенсация предоставляется на покрытие разницы стоимости потребленной электроэнергии, которая возникла в результате отмены сниженных тарифов и применения единой цены, установленной 1 января, то есть на всю сумму потерь потребителя, а не какую-то ее часть.
Ограничения:
Механизм:
В случае проведения перерасчета объемов потребления получателям компенсации поставщики предоставляют в министерство до 1 мая дополнительную заявку, и до 15 мая ведомство осуществляет перечисление средств.
Неиспользованные средства возвращаются в госбюджет 1 июня.
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