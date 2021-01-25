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Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанется

Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанется

Отмена с 1 января льготного тарифа на электричество в 90 коп/кВт-ч и введение единого 1,68 грн/кВт-ч поставили украинцев, чьи дома находятся на электроотоплении, на грань выживания, особенно в сельской местности.

Власти обещали помочь им, выделив фиксированную субсидию в 1000 грн. Однако согласно постановлению Кабмина, это будет не тысяча гривен. Это будет компенсация, которая покроет разницу стоимости потребленной электроэнергии, то есть на всю сумму потерь потребителя.

Кто получит компенсацию:

  • жители жилых домов (в том числе «гостинок», квартир и общежитий), оборудованных электроотопительными установками;
  • жители негазифицированных многоквартирных домов, в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения;
  • многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа;
  • право на получение компенсации предоставляется всем потребителям, в том числе в сельской местности, кто имел право на такой тариф по состоянию на 31 декабря 2020 года (1 и 2 группы).

Компенсация предоставляется на покрытие разницы стоимости потребленной электроэнергии, которая возникла в результате отмены сниженных тарифов и применения единой цены, установленной 1 января, то есть на всю сумму потерь потребителя, а не какую-то ее часть.

Ограничения:

  • получатели жилищных субсидий не вправе рассчитывать на компенсационные выплаты;
  • выплата компенсаций предусмотрена только за первый квартал 2021 года;
  • для первых двух категорий действует ограничение в 3000 кВт-ч в месяц;
  • при расчете стоимости не применяется 30% скидка, которая была предусмотрена по состоянию на 31 декабря для населения, которое проживает в 30-км зоне АЭС.

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Механизм:

  • не позднее 2 числа месяца (февраль-апрель) поставщики отправляют в электронном виде Минсоцполитики и НКРЭКУ реестр потребителей для определения среди них получателей субсидий;
  • Министерство сверяет информацию в реестрах с данными Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий и возвращает списки назад, отметив среди потребителей субсидиантов;
  • поставщики, исключив получателей субсидий, рассчитывают компенсации сумм потребителям и до 10 числа подают Минсоцполитики и НКРЭКУ заявки на перечисление средств;
  • Минсоцполитики в течение трех дней после их получения переводит бюджетные средства на их текущие счета со спецрежимом использования.

В случае проведения перерасчета объемов потребления получателям компенсации поставщики предоставляют в министерство до 1 мая дополнительную заявку, и до 15 мая ведомство осуществляет перечисление средств.

Неиспользованные средства возвращаются в госбюджет 1 июня.

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По материалам УБР
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