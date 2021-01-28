За 11 месяцев 2020 года Украина продала продуктов питания на $20 млрд

По данным Госстата в январе-ноябре 2020 года украинский экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) и пищевой промышленности составил 20 млрд долл. США, что на 0,3% или на 62,3 млн долл. США меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом положительным моментом является тенденция к замедлению темпов снижения экспорта. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
«Украина является важным торговым партнером и одним из крупнейших экспортеров аграрной и пищевой продукции на мировые рынки. Украинское продовольствие пользуется спросом на лучших рынках ЕС, предъявляющих высокие требования к качеству продуктов. За отчетный период Украина поставила в ЕС аграрной и пищевой продукции на сумму 5,8 млрд долл. США или 28,9% от общего экспорта такой продукции», – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Топ-5 стран, в которые больше всего экспортировано продукции АПК за 11 месяцев 2020 года:
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Традиционно больше всего за отчетный период было экспортировано зерновых культур, растительного масла и мясной продукции. Кроме того, увеличились поставки масла подсолнечного масла, ячменя, пшеницы, меда, плодов и орехов, хлебобулочных и кондитерских изделий.
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