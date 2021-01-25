Международные резервы Украины упали ниже 29 млрд долларов

Международные резервы Украины по состоянию на 27 января составляли 28,9 млрд долл. США, незначительно сократившись за почти месяц — на 0,8% с 29,13 млрд долл.

Об этом сообщает председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

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«Объем международных резервов НБУ оставался практически неизменным по сравнению с прошлой неделей — 28,9 млрд долларов США», — сообщил Данилишин.

По словам Данилишина, средства правительства в НБУ превышают 1,8 млрд долларов США и достаточны для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним займам в иностранной валюте, объем которых на конец января составляет 77 млн ​​долларов США, в феврале — 652 млн долларов США.

По ситуации на валютном рынке эксперт также добавил, что среднее значение обменного курса гривны к доллару США на межбанке в январе находится на уровне, близком к показателям декабря 2020 года. При этом волатильность на безналичном валютном рынке снизилась.

«Примечательно, что снижение волатильности на рынке происходит практически без участия Национального банка, который в течение прошлой недели не проводил интервенций на валютном рынке», — добавил глава Совета НБУ в личном экспертном комментарии.

По его словам, сальдо валютных интервенций НБУ с начала года составляло +20 млн долларов США. Объем продажи иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе был практически сбалансирован с объемом предложения иностранной валюты. Преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на «спотовом» сегменте рынка, незначительное преобладание спроса — на «форвардном» сегменте.

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