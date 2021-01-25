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Международные резервы Украины упали ниже 29 млрд долларов

Международные резервы Украины упали ниже 29 млрд долларов

Международные резервы Украины по состоянию на 27 января составляли 28,9 млрд долл. США, незначительно сократившись за почти месяц — на 0,8% с 29,13 млрд долл.

Об этом сообщает председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

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«Объем международных резервов НБУ оставался практически неизменным по сравнению с прошлой неделей — 28,9 млрд долларов США», — сообщил Данилишин.

По словам Данилишина, средства правительства в НБУ превышают 1,8 млрд долларов США и достаточны для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним займам в иностранной валюте, объем которых на конец января составляет 77 млн ​​долларов США, в феврале — 652 млн долларов США.

По ситуации на валютном рынке эксперт также добавил, что среднее значение обменного курса гривны к доллару США на межбанке в январе находится на уровне, близком к показателям декабря 2020 года. При этом волатильность на безналичном валютном рынке снизилась.

«Примечательно, что снижение волатильности на рынке происходит практически без участия Национального банка, который в течение прошлой недели не проводил интервенций на валютном рынке», — добавил глава Совета НБУ в личном экспертном комментарии.

По его словам, сальдо валютных интервенций НБУ с начала года составляло +20 млн долларов США. Объем продажи иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе был практически сбалансирован с объемом предложения иностранной валюты. Преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на «спотовом» сегменте рынка, незначительное преобладание спроса — на «форвардном» сегменте.

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По материалам УНН
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