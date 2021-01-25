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ТОП-5 авто, которые покупали украинские компании в 2020 году

ТОП-5 авто, которые покупали украинские компании в 2020 году

Всего в 2020 году в Украине было зарегистрировано 85,5 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества юридическими лицами было приобретено 26,1 тыс. машин.

Об этом сообщает Укравтопром.

Если общий рынок новых легковых авто сократился на 3%, то спрос на автомобили у юрлиц упал относительно 2019 года почти на 7 процентов.

Самые популярные марки:

  • первую позицию у юридических лиц по-прежнему занимает RENAULT. В 2020 году в корпоративные парки ушло 7625 новых легковых автомобилей с ромбом на капоте, что на 7% больше, чем годом ранее. В результате доля корпоративных продаж в Рено в Украине увеличилась с 49% в 2019 году до 53% в 2020 году;
  • на втором месте TOYOTA, в которой каждый третий реализованный на украинском рынке автомобиль был зарегистрирован на юридическое лицо. За год корпоративные клиенты приобрели 4339 Тойот, на 1,4% меньше по сравнению с 2019 годом;
  • третий результат у SKODA — 2221 шт. (-39% к 2019 г.). «Шкоде» в 2020 году юрлица обеспечили 44% продаж в Украине;

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  • четвертое место досталось VOLKSWAGEN — 1418 ед. (-35% к 2019 г). Это 38% от общих продаж марки в прошлом году;
  • с 63% роста относительно 2019 года замыкает пятерку лидеров PEUGEOT. Результат этой французской марки в корпоративных закупках прошлого года — 1188 машин. Таким образом на юридические лица было оформлено 39% реализованных в Украине новых легковых автомобилей марки Пежо.

Бестселлером года стал автомобиль RENAULT Duster. Компании и госорганы в 2020 году приобрели 3874 Дастера

Также в ТОП корпоративного рейтинга вошли автомобили: RENAULT Logan — 2273 шт.; TOYOTA RAV-4 — 1081 шт.; TOYOTA Land Cruiser Prado-1026 шт.; SKODA Octavia — 936 шт.

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По материалам Finance.UA
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