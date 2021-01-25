ТОП-5 авто, которые покупали украинские компании в 2020 году

Всего в 2020 году в Украине было зарегистрировано 85,5 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества юридическими лицами было приобретено 26,1 тыс. машин.
Об этом сообщает Укравтопром.
Если общий рынок новых легковых авто сократился на 3%, то спрос на автомобили у юрлиц упал относительно 2019 года почти на 7 процентов.
Самые популярные марки:
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Бестселлером года стал автомобиль RENAULT Duster. Компании и госорганы в 2020 году приобрели 3874 Дастера
Также в ТОП корпоративного рейтинга вошли автомобили: RENAULT Logan — 2273 шт.; TOYOTA RAV-4 — 1081 шт.; TOYOTA Land Cruiser Prado-1026 шт.; SKODA Octavia — 936 шт.
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