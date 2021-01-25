Определили генподрядчика строительства нового аэродрома в Днепре

На платформе ProZorro состоялся открытый аукцион по выбору генерального подрядчика строительства нового аэродромного комплекса в международном аэропорту «Днепропетровск».
Как сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Министерства инфраструктуры, договор с победителем будет заключен в течение 10 дней, как это предусмотрено законодательством.
«Еще один шаг к строительству нового аэродрома в Днепре сделан! Сегодня был избран победитель открытого аукциона по выбору генерального подрядчика строительства. Он сделал наиболее выгодное предложение. Всего участие в открытом тендере приняли 7 компаний, 2 из которых — иностранные», — сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, на строительство нового аэродрома в госбюджете на этот год предусмотрены 1,4 млрд грн. На объекте планируется построить взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Строительство продлится около 3 лет.
«Еще в сентябре прошлого года мы начали подготовительные работы, чтобы обеспечить непрерывное функционирование аэропорта на время строительства. Тогда же частный инвестор „НС Дніпро“ начал строить новый пассажирский и VIP-терминалы. Современный аэропорт в Днепре, который бы отвечал всем международным стандартам, планировался предыдущими властями еще с 2013 года. А мы это сделаем», — заверил чиновник.
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