Apple стала крупнейшим в мире продавцом смартфонов

В четвертом квартале 2020 года поставки смартфонов Apple подскочили на 22% – до рекордных 90,1 млн. В результате компания стала лидером рынка на фоне проблем в китайской Huawei из-за американских санкций.

Об этом сообщает Reuters.

В связи с расширением линейки смартфонов и выпуском iPhone 12 с поддержкой 5G спрос на айфоны вырос, особенно в Китае. По данным исследовательской компании IDC, Apple занимает 23,4% мирового рынка смартфонов.

«В Китае Apple воспользовалась прекрасной возможностью захватить долю рынка Huawei в элитном сегменте в ситуации, когда Huawei не могла обеспечить достаточное предложение, хотя спрос на бренд все еще есть», – сказала Николь Пен, которая отслеживает ситуацию на китайском рынке смартфонов в компании Canalys.

Доля южнокорейской компании Samsung Electronics на рынке смартфонов оценивается в 19,1% (продала в четвертом квартале 73,9 млн устройств).

Поставки смартфонов компанией Huawei Technologies в четвертом квартале прошлого года упали на рекордные 42,4% – до 32,3 млн. У нее возникли проблемы после того, как США внесли компанию в черный список из соображений национальной безопасности, не позволяя зарубежным компаниям поставлять ей ключевые компоненты, включая полупроводники. По данным IDC, сейчас Huawei занимает пятое место на рынке смартфонов, хотя всего за два квартала до этого занимала второе. Исследовательские фирмы Counterpoint и Canalys считают, что она впервые за много лет выпала из первой пятерки и занимает шестое место.

По данным IDC, на третьем месте в рейтинге поставщиков смартфонов располагается китайская Xiaomi, которая в четвертом квартале увеличила поставки на 32%. На четвертом месте находится китайская компания Oppo (поставки выросли на 10,7%).