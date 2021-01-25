СБУ подозревает некоторые компании в создании искусственных долгов перед Укрэнерго — НКРЭКУ

Служба безопасности Украины обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предупреждением о создании искусственной задолженности перед НЭК «Укрэнерго» со стороны участников рынка электроэнергии.

Об этом говорится в материалах к заседанию НКРЭКУ от 27 января, которые обнародованы на сайте Комиссии.

«В НКРЭКУ поступило обращение Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины от 9 декабря 2020 г. о систематических злоупотреблениях участниками рынка, которые заключаются в искусственном накоплении задолженности перед ЧАО «НЭК «Укрэнерго» на балансирующем рынке, а также за предоставленные услуги по передаче электрической энергии по магистральным и межгосударственным электрическим сетям», — говорится в обосновании проекта постановления НКРЭКУ «О проведении внеплановых выездных проверок соблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии и Лицензионных условий по поставке электрической энергии потребителю».

Согласно указанному постановлению, которое было принято на заседании НКРЭКУ 27 января, будет проведена внеплановая проверка 23 поставщиков электрической энергии. Как отмечают в Комиссии, анализ действий этих компаний указывает на наличие нарушений как лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности, так и требований законодательства.

Например, анализ финансово-хозяйственной отчетности одной компании указывает на то, что объемы электрической энергии данным участником рынка фактически не покупаются на организованных сегментах рынка, а учитываются как такие, которые образовались в виде небаланса.

«Таким образом создание безнадежной задолженности на балансирующем рынке, а также за предоставленные услуги по передаче электрической энергии по магистральным и межгосударственным электрическим сетям приводит к нанесению экономического ущерба государственной компании „Укрэнерго“», — отмечают в НКРЭКУ.