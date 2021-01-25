Минобороны заказало у «Мотор Сичи» разработку корабельного вертолета

Министерство обороны Украины заказало у «Мотор Сич» разработку корабельного вертолета, предназначенного для усиления береговой авиации Военно-морских сил Украины, а также вооружения корветов по турецкому проекту Ada.
Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.
«Вертолет Ми-2 рассматривается как базовая модель, которая будет переоснащена дополнительным оборудованием и механизмами, а также подвергнута ремоторизации и обновлению по принципу Ми-2МСБ. Разработка вертолета будет происходить с тотальной цифровизацией всех систем и в несколько этапов», — говорится в посте.
Первый этап, который состоится в течение 2021 года, предусматривает получение готовой первой машины в виде вертолета берегового базирования.
Второй — до 2023 года — создание вертолета для корвета, включающего в себя установку механизма складывания лопастей, чтобы он мог разместиться в ангаре корабля.
Предполагается его выполнение в двух версиях — поисково-спасательной и противолодочной.
Motor Sich — одна из ведущих компаний, производящих двигатели самолетов более 100 лет. Более 100 стран мира используют двигатели производства украинской компании.
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