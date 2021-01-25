НБУ призывает небанковские учреждения подавать электронные документы

Небанковские финансовые учреждения и лица, планирующие выйти на рынок, могут подать документы в Национальный банк в электронной или в бумажной форме.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«НБУ призывает подавать документы именно в электронной форме. Так как это удобно и позволяет избежать рисков для вашего здоровья в условиях распространения COVID-19», — говорится в сообщении.
На своем веб-сайте Национальный банк запустил обновленную страницу, где можно узнать, как правильно подать документы в Национальный банк, в том числе в электронной форме.
Чтобы подать документы в электронной форме, вам нужно:
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