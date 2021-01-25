НБУ призывает небанковские учреждения подавать электронные документы

Небанковские финансовые учреждения и лица, планирующие выйти на рынок, могут подать документы в Национальный банк в электронной или в бумажной форме.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«НБУ призывает подавать документы именно в электронной форме. Так как это удобно и позволяет избежать рисков для вашего здоровья в условиях распространения COVID-19», — говорится в сообщении.

На своем веб-сайте Национальный банк запустил обновленную страницу, где можно узнать, как правильно подать документы в Национальный банк, в том числе в электронной форме.

Чтобы подать документы в электронной форме, вам нужно:

создать электронный документ или электронную копию документа (отсканировать бумажный документ). Наложить квалифицированную электронную подпись ( КЭП ) на документ или его копию;

) на документ или его копию; загрузить документы и отправить письмо на электронный адрес: nbu@bank.gov.ua;

получить подтверждение от Национального банка о получении письма.

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