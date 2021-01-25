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IKEA откроет свой первый в Украине оффлайновый магазин 1 февраля — СМИ

IKEA откроет свой первый в Украине оффлайновый магазин 1 февраля — СМИ

Похоже, история с офлайн-магазином от IKEA подходит к логичному и счастливому финалу. Как пишет сайт RAU со ссылкой на свои источники и фото пользователей соцсетей, шведский гигант уюта и комфорта откроется 1 февраля.

Напомним, первый объект в Украине шведского бренда в формате City Store обещали открыть в столичном в ТРЦ Blockbuster Mall до конца 2020 года, но помешала пандемия и другие обстоятельства.

Cтандартный гипермаркет IKEA занимает площадь в десятки тысяч квадратных метров и расположен, как правило, за городом. Но с 2018 года компания начала развитие небольших форматов торговых точек, которые будут открываться в центральных районах городов. Как уже рассказывало Delo.ua, общая площадь первой точки IKEA будет около 5 тысяч квадратных метров.

При этом RAU сообщает, что объект пока официально не начал работу. Но на фотографиях видно, что магазин уже полностью готов принять посетителей, а в объявлении обещают «открыть этот вход при первой же возможности». По данным RAU, техническое открытие магазина уже состоялось, а официально торговая точка одного из самых долгожданных ритейл-операторов начнет работу уже в понедельник, 1 февраля.

Напомним, изначально шведы планировали открыть точку такого формата осенью 2019 года в ТРЦ Ocean Mall, который находится на Лыбидской площади рядом с ТРЦ Ocean Plaza. Но ТРЦ так и не был открыт, и планы выхода на украинский рынок снова пришлось пересмотреть. В результате летом 2020-го, после не совсем удачного запуска интернет-магазина, был подписан договор с ТРЦ Blockbuster Mall, и по плану магазин в новой концепции должен был принять первых посетителей до конца 2020 года.

По материалам Дело
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