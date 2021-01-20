Межбанк: среда прошла без особых эксцессов

В первой половине дня клиенты проводили свои текущие хозяйственные операции, а также расчеты с Минфином Украины за купленные вчера на аукционе ОВГЗ. Сегодня же проходило и погашение предыдущих выпусков госбумаг и процентов по нескольким выпускам. Поэтому часть подобных взаиморасчетов прошла практически только на разницу сумм, так как покупатель облигаций и получатель средств от погашения предыдущих ОВГЗ – были одними и теми же банками или их клиентами. Но те, кто из компаний, кто либо только купил бумаги вчера на аукционе или только получил гривну от погашений предыдущих выпусков – сегодня своими действиями влияли на поведение ресурсного и валютного рынков.

В целом, в первой половине дня спрос несколько превышал предложение с периодическими попытками отдельных спекулянтов «качнуть» курс посерьезнее. Но как только они выходили на рынок – реальные покупатели были не готовы к повышенным котировкам и вся игра “на повышение” быстро стихала.

НБУ

В итоге, с утренних 28,14/28,16 гривен доллар к 11 часам вырос до 28,16/28,18 гривен, а к 12:00 – до 28,165/28,185. Но дальше американская валюта уже особо не росла – спроса не было. И к обеду котировки чуть снизились до 28,16/28,18 гривен. Основная часть сделок прошла до 13 часов, а справочный курсна 12:00 был зафиксирован на уровне 28,1639 гривен за доллар.

После обеда, на уже менее объемном рынке – спекулянты сделали еще одну попытку “качнуть” курс и к 15 часам подтянули котировки до отметки 28,17/28,19 гривен за доллар. Но это был максимум из того, на что были готовы оставшиеся покупатели и поэтому доллар уже застыл на этом уровне до самого конца сессии.

НБУ на рынок опять не выходил, так как необходимости во вмешательстве регулятора явно не было.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,17 / 28,19

евро — 34,01 / 34,03

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