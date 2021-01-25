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Mozilla добавила в браузер Firefox версии 85 защиту от суперфайлов cookie

Mozilla добавила в браузер Firefox версии 85 защиту от суперфайлов cookie

Mozilla выпустила браузер Firefox 85. Обновление обеспечивает защиту от суперфайлов cookie, улучшенные возможности управления закладками, а также функцию удаления абсолютно всех данных в диспетчере паролей одной кнопкой.

Кроме того, это первая версия Firefox без поддержки Adobe Flash, который разработчики недавно перестали окончательно поддерживать.

Mozilla представляет Firefox как браузер, заботящийся о конфиденциальности пользователей. Он уже содержит много функций приватности, а теперь еще и блокирует суперфайлы cookie. Речь об особом виде файлов cookie, которые используются для отслеживания действий пользователей в сети. Они остаются скрытыми от браузера и не удаляются с устройств даже после очистки cookie средствами браузера. Firefox 85 их изолирует, благодаря чему они теряют свою функциональность.

Самым заметным визуальным изменением стала новая панель закладок, которая теперь по умолчанию отображается на новых вкладках. Кроме того, для доступа к ней можно использовать новую папку, расположенную на панели инструментов. Пользователи, которым эта функциональность не нужна, могут просто отключить ее в Настройках.

Еще одно изменение касается удаления всех данных из диспетчера паролей одним кликом. Ранее пользователи были вынуждены удалять все сохраненные логины по одному, что отнимало много времени.

Актуальную версию можно скачать с сайта Mozilla.

По материалам Телеканал 24
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