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Фонд соцстрахования назвал средний размер помощи по беременности и родам

Фонд соцстрахования назвал средний размер помощи по беременности и родам

Более 42 тысяч работающих украинок находились в декретном отпуске в течение 2020 года. Фонд социального страхования Украины профинансировал для них 4,9 миллиарда гривен пособий по беременности и родам.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

По оперативным итогам прошлого года средний размер декретного пособия от ФССУ составил 34,4 тысячи гривен. Такая помощь финансируется Фондом и выплачивается застрахованному лицу в полном объеме одним платежом на основании листка нетрудоспособности, который выдается с 30 недели беременности.

Как вычисляется размер пособия:

  • путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней фактического пребывания в отпуске по беременности и родам;
  • обычно она длится 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов);
  • в случае преждевременных, многоплодных родов или возникновения осложнений дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за средства ФССУ;
  • лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, рассчитанного с двукратного размера минимальной заработной платы.

Пособие по беременности и родам от Фонда компенсирует 100% утраченной заработной платы (дохода) независимо от продолжительности страхового стажа женщины и выплачивается ФССУ с первого дня и до окончания соответствующего отпуска.

Как получить помощь:

  • работница должна передать работодателю свой листок нетрудоспособности. На его основании комиссия по соцстрахованию предприятия должна в течение не более чем 10 дней назначить пособие, а работодатель в срок не более чем 5 рабочих дней оформить и подать заявление-расчет;
  • именно от даты подачи заявления-расчета работодателем в Фонд зависит дата финансирования материального обеспечения.

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По материалам Finance.UA
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