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Украинцы за полгода переплатили за газ более 8 млрд грн

Украинцы за полгода переплатили за газ более 8 млрд грн

Во втором полугодии 2020 года каждый бытовой пользователь газа в Украине, в среднем, переплатил 670 грн, что в сумме составляет 8,4 млрд грн. Об этом сообщило Минэнерго в пояснительной записке к постановлению правительства от 9 декабря 2020 года №1236.

“По нашим оценкам, в августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газоснабжающих компаний бытовые потребители переплатили 8,4 млрд грн (или 670 гривен на каждого абонента)”, – говорится в документе.

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По данным Минэнерго, в течение указанного периода средняя цена региональных газоснабжающих компаний на 36% превышала цену ГК “Нафтогаз Украины”. При этом, доля этих поставщиков в сегменте продажи газа для нужд бытовых потребителей составляла более 90%.

Напомним, ранее «Нафтогаз обнародовал цены на газ на февраль. Цена на природный газ для бытовых потребителей в рамках тарифного плана «Месячный» составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Справка Finance.ua:

  • Снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр состоится только в феврале, соответственно, платежки с такой ценой украинцы получат в марте.
  • Задолженность киевлян за услуги ЖКХ, в том числе и за тепло и горячую воду, сегодня составляет около 4 млрд грн.
По материалам УНН
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