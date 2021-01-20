Украина и Канада расширили сотрудничество по упрощению визового режима

Правительства Украины и Канады расширяют сотрудничество по вопросам миграции и упрощения режима поездок для украинцев. Представители стран создали рабочую группу по вопросам мобильности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях создать украинско-канадскую рабочую группу по вопросам мобильности между Министерством иностранных дел Украины, Министерством внутренних дел и Министерством по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады», — говорится в сообщении

Отмечается, что группа будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, включая вопросы упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду.

«Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду», — заявил Кулеба.

В Министерстве по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады заявили, что рабочая группа по мобильности является уникальным партнерством между странами, которое позволит Канаде и Украине поделиться опытом управления миграцией, увеличить набор персонала, а также позволит продвигать канадские программы экономической иммиграции и укрепить сотрудничество по вопросам, связанным с миграцией