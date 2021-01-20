Украина и Канада расширили сотрудничество по упрощению визового режима

Правительства Украины и Канады расширяют сотрудничество по вопросам миграции и упрощения режима поездок для украинцев. Представители стран создали рабочую группу по вопросам мобильности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях создать украинско-канадскую рабочую группу по вопросам мобильности между Министерством иностранных дел Украины, Министерством внутренних дел и Министерством по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады», — говорится в сообщении
Отмечается, что группа будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, включая вопросы упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду.
«Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду», — заявил Кулеба.
В Министерстве по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады заявили, что рабочая группа по мобильности является уникальным партнерством между странами, которое позволит Канаде и Украине поделиться опытом управления миграцией, увеличить набор персонала, а также позволит продвигать канадские программы экономической иммиграции и укрепить сотрудничество по вопросам, связанным с миграцией
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убыток9 ч. назад - 2613 12
США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИВчера, 12:25 - 3465 7
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылки8 ч. назад - 2360 6
Госдолг Украины 2020 года вырос на 550 млрд гривен12 ч. назад - 493 4
В КГГА планируют достроить 11 000 квартир банка «Аркада»11 ч. назад - 863 4
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убыток9 ч. назад - 2613 12
НБУ принял решение ликвидировать еще один банк8 ч. назад - 2599
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылки8 ч. назад - 2360 6
Рада приняла за основу законопроект о защите украинцев от коллекторов11 ч. назад - 1975
Размер пенсионного сбора в случае приобретения автомобиля14 ч. назад - 1647 3
Япония представила космическую ракету нового поколенияПозавчера, 12:10 - 729
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 822 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1556 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2362 6
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 933