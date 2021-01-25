Лазебная: добровольные пенсионные взносы принесут государству 35 млрд (инфографика)

В 2003 году было признано, что в Украине должна заработать трехуровневая пенсионная система. Однако сейчас мы имеем только солидарный и накопительный добровольный уровень. При этом последним охвачены менее 1 миллиона украинцев.
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная на украинском Пенсионном форуме.
«Я считаю, что такая ситуация сложилась из-за того, что государство не уделяло достаточно внимания добровольным накоплениям. У нас фактически работает солидарный уровень. И коэффициент замещения сегодня составляет 28,7% – и у этого показателя есть свое объяснение», — рассказала Лазебная.
Коэффициент замещения – это соотношение размера пенсии к размеру заработной платы, которую работник получал до выхода на пенсию. То есть в Украине пенсионеры получают лишь 28,7% от суммы своего заработка.
Почему такой процент? По словам министра, в Украине платят взносы 13,2 млн наемных работников, то есть в пользу этих людей уплачиваются взносы. При этом пенсии выплачиваются для 11,2 млн пенсионеров.
«В 2016 году была вдвое уменьшена сумма единого социального взноса, и тогда говорили, что произойдет детенизация зарплат, и Пенсионный фонд наполнится. Так должны были появиться средства, чтобы повышать пенсии. И, вынуждена признать, ничего этого не произошло», — заявила Лазебная.
Читайте также: В Украине хотят установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий
Она обратила внимание на прогнозы по коэффициенту в 2055 году: по подсчетам экспертов, тогда украинцы будут получать пенсии, которые составят лишь 18% от их заработка.
Как развивать накопительные пенсии для всех:
Развитие добровольных пенсионных накоплений в 2021:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убытокВчера, 13:39 - 3732 13
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 2949 10
США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИПозавчера, 12:25 - 3818 10
Госдолг Украины 2020 года вырос на 550 млрд гривенВчера, 10:29 - 653 7
В КГГА планируют достроить 11 000 квартир банка «Аркада»Вчера, 11:06 - 1084 4
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убытокВчера, 13:39 - 3732 13
НБУ принял решение ликвидировать еще один банкВчера, 14:38 - 3636
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 2949 10
Рада приняла за основу законопроект о защите украинцев от коллекторовВчера, 11:35 - 2109
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовыхВчера, 16:05 - 1967 3
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 770
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 836 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1576 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2393 6
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 940