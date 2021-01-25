Лазебная: добровольные пенсионные взносы принесут государству 35 млрд (инфографика)

В 2003 году было признано, что в Украине должна заработать трехуровневая пенсионная система. Однако сейчас мы имеем только солидарный и накопительный добровольный уровень. При этом последним охвачены менее 1 миллиона украинцев.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная на украинском Пенсионном форуме.

«Я считаю, что такая ситуация сложилась из-за того, что государство не уделяло достаточно внимания добровольным накоплениям. У нас фактически работает солидарный уровень. И коэффициент замещения сегодня составляет 28,7% – и у этого показателя есть свое объяснение», — рассказала Лазебная.

Коэффициент замещения – это соотношение размера пенсии к размеру заработной платы, которую работник получал до выхода на пенсию. То есть в Украине пенсионеры получают лишь 28,7% от суммы своего заработка.

Почему такой процент? По словам министра, в Украине платят взносы 13,2 млн наемных работников, то есть в пользу этих людей уплачиваются взносы. При этом пенсии выплачиваются для 11,2 млн пенсионеров.

«В 2016 году была вдвое уменьшена сумма единого социального взноса, и тогда говорили, что произойдет детенизация зарплат, и Пенсионный фонд наполнится. Так должны были появиться средства, чтобы повышать пенсии. И, вынуждена признать, ничего этого не произошло», — заявила Лазебная.

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Она обратила внимание на прогнозы по коэффициенту в 2055 году: по подсчетам экспертов, тогда украинцы будут получать пенсии, которые составят лишь 18% от их заработка.

Как развивать накопительные пенсии для всех:

внедрение — 2023 год;

привлечение к системе 10 млн человек;

30−40 млрд грн инвестиций за год в экономику страны.

Развитие добровольных пенсионных накоплений в 2021: