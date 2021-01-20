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В Украине будут штрафовать за затягивание передачи документов на дом ОСМД

В Украине будут штрафовать за затягивание передачи документов на дом ОСМД

Парламентарии приняли за основу законопроект, которым предусматриваются штрафы за нарушение срока передачи документации на многоквартирный дом.

Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов Украины.

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«Установить ответственность за нарушение сроков передачи документации предыдущим балансодержателем и/или управляющим, председателем правления ОСМД, полномочия которого прекратились, должностными лицами предыдущего управляющего, заказчика строительства, предыдущего владельца дома, в качестве превентивной меры, направленной на предупреждение правонарушения и ускорение процесса передачи соответствующей документации в ОСМД», — говорится в пояснительной записке.

Следовательно, в законопроекте № 4086 предусматривается за нарушение сроков передачи технической и другой предусмотренной законодательством документации на многоквартирный дом штраф для граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов граждан, а для должностных лиц — от 500 до 700.

По материалам УНН
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