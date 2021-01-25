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Nissan прекратит поставки бензиновых автомобилей на ключевые рынки к 2030 году

Nissan прекратит поставки бензиновых автомобилей на ключевые рынки к 2030 году

Японская компания Nissan Motor Co заявила о намерении прекратить производство бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году. К этому сроку все поставляемые на ключевые рынки транспортные средства автопроизводителя будут оснащаться электрическими двигателями.

Согласно имеющимся данным, компания Nissan намерена отказаться от поставок бензиновых и дизельных транспортных средств на рынки Японии, Китая, США и Европы к 2030 году. В это же время компания планирует продолжить развитие инноваций, связанных с аккумуляторами, а также приступить к развитию собственной гибридной технологии e-POWER для достижения большей энергоэффективности.

«Мы полны решимости помочь созданию общества с нейтральным выбросом углерода и сделать вклад в глобальные усилия по борьбе с изменениями климата», — заявил недавно генеральный директор Nissan Макото Учида (Makoto Uchida).

Очевидно, что Nissan разделяет планы многих крупнейших автопроизводителей, которые связаны с отказом от производства бензиновых и дизельных транспортных средств в пользу аналогов, оснащённых электрическими и гибридными силовыми установками. Кроме того, политика японских властей предполагает отказ от продажи новых автомобилей с бензиновыми двигателями к середине 30-х годов. Разработанная властями «стратегия зелёного роста» включает в себя полный отказ от продаж на территории страны транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями.

По материалам 3dnews.ru
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