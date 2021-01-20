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Samsung объединилась с Tesla для создания передовых процессоров

Samsung объединилась с Tesla для создания передовых процессоров

Как сообщают южнокорейские источники, Samsung и Tesla объединились с целью создания новых процессоров для будущих полностью самоуправляемых автомобилей. Предполагается, что чипы будут выполнены по передовому техпроцессу и придут на смену нынешним уже устаревшим решениям.

Никакие технические характеристики или вычислительные возможности новых процессоров пока не раскрываются. Лишь известно, что они будут выполнены по передовому на сегодняшний день 5-нм техпроцессу с применением метода фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV). Стоит отметить, что Samsung уже поставляет однокристальные системы для электромобилей американской компании, но изготавливаются они по достаточно старым 14-нм нормам.

Samsung в последнее время начала уделять много внимания рынку автомобилей. Так, компания провела внутреннюю реорганизацию, переместив значительную часть сотрудников с направления по разработке систем помощи водителю (ADAS), связанных с автономным вождением, в область автомобильных информационно-развлекательных систем (IVI).

О сроках выпуска новых процессоров Samsung и их появлении в электрокарах Tesla ничего не сообщается.

По материалам 4PDA
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