Меньше чем 6,99: Какие газопоставщики установили цены ниже предельной (инфографика)

Согласно решению правительства, цены на газ у поставщиков не должны были превышать 6,99 грн за кубометр. Однако некоторые поставщики воспользовались правом установить даже более низкую цену.
Об этом свидетельствует мониторинг цен портала «ГазПравда».
Как отмечают аналитики, по состоянию на утро среды, 27 января, предложений ниже предельной цены сразу 7.
У кого самые низкие цены на газ:
ІИфографіка: ГазПравда
При этом компании даже несмотря на предельную цену соревновались между собой за самое низкое предложение. Ведь Megawatt сначала выставил ценник в 6,88 грн за кубометр, но впоследствии снизил его до 6,79 — после обнародования цены Нафтогазом.
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Отметим, что газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца поставки, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.
В то же время, как отмечают аналитики, установление предельной цены имело свое негативное влияние на поставщиков. Например, компания «Газ АП» хоть и установила для существующих клиентов ценник на 5 коп ниже предельного, но сообщила, что временно приостанавливает прием новых заявлений-присоединений.
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