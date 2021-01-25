Peugeot дополнил популярный фургон электрифицированной версией (фото)

Компания Peugeot пополнила линейку электромобилей фургоном e-Partner.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Так, новинка пополнит семейство электромобилей марки, которая уже представлена более крупными коммерческими e-Expert и e-Boxer. Автомобиль будет предложен со стандартным или удлиненным кузовом, в грузовом или грузо-пассажирском варианте.
Новый легкий коммерческий автомобиль (LCV) французской компании основан на модульной платформе EMP2 и использует электродвигатель мощностью 136 л. с. и крутящим моментом 260 Нм. Запас хода по циклу WLTР достигает 275 км, что вполне достаточно для повседневной эксплуатации в городе. Батарею можно полностью зарядить за 5 часов на зарядной станции мощностью 11 кВт или за 30 минут до 80 процентов на станции мощностью 100 кВт.
Фото: int-media.peugeot.com
Peugeot утверждает, что электрический LCV может разгоняться до 100 км/ч за 11,2 секунды и достигать максимальной скорости 129 км/час. Водители могут выбирать между тремя режимами: Eco, Normal и Power, с максимальной мощностью и крутящим моментом, достигнутыми в последнем. Eco имеет мощность 82 лошадиных силы и 190 Нм, а Normal обеспечивает 109 л. с. и 210 Нм. Также доступны два режима торможения: умеренный и усиленный.
Фото: int-media.peugeot.com
Новинка ничем не уступает своим собратьям с ДВС и имеет грузоподъемность до 800 кг. Кроме того, автомобиль способен буксировать прицепы массой до 750 кг. Полезный объем грузового отсека у версии с удлиненным кузовом достигает 4,4 м3. Он доступен в уровнях отделки салона Professional и Asphalt, в то же время первый также получает версию фургона для экипажа с местами для пяти человек.
На рынке Европы эта модель должна появиться в конце 2021 года.
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