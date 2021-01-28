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Прогноз на 2021 год: строительная отрасль начнет восстановление (инфографика)

Прогноз на 2021 год: строительная отрасль начнет восстановление (инфографика)

Влияние СOVID-19 привело к снижению активности строительной отрасли в большинстве стран-членов FIEC.

Об этом свидетельствуют данные European Construction Industry Federation.

Некоторым странам удалось удержать свою строительную отрасль и даже повысить объемы работ. В частности, у Греции было + 5%, Дании 2,7%, Германии 1%. В целом по ЕС, согласно осеннему экономическому аналитическому отчету Европейской комиссии, инвестиции в строительство сократились на 6,7% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Временное закрытие строительных площадок и значительное уменьшение разрешений на строительство серьезно поразили сектор в первой половине 2020 года.

Неопределенность заставила компании пересмотреть планы расходов, чтобы отложить или отменить строительные проекты.

На 2021 и 2022 годы Еврокомиссия прогнозирует увеличение инвестиций соответственно на 5,2% и 2,9%.

Прогноз FIEC разнится по странам-членам. В некоторых ожидают углубления кризиса: в Австрии от 1% падения в 2020 по сравнению с 2019 до — 4,5% в 2021/2020, Чехия соответственно -5,7% и -10%.

Некоторые снижают темпы падения: Ирландия -35% и -20%, Люксембург 8% и -0,7%, Словакия -13,3% и -10%.

Есть страны, которые надеются на перелом негативного тренда и повышение темпов строительства. Бельгия при падении -10,5% 2020/2019 ставит цель выйти на +9,2% в 2021/2020, Италия — с минус 20% до плюс 3%, Турция с -10,6% до + 6,5%.

Среди направлений, на которых будет сосредоточена отрасль – реновация, повышение энергоэффективности и экостандартов, а также диджитализация всех этапов реализации проектов.

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По материалам Finance.UA
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