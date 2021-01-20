Около 65% украинских АЗС продают бензин в убыток

По состоянию на 25 января 2021 года около 4300 АЗС, или 64% от общего количества в Украине, торговали бензином в убыток.
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» на основе данных специально проведенного исследования.
Эксперты оценили себестоимость закупки импортных нефтепродуктов в январе 2021 года на основе мировых котировок и сопоставили их с текущими ценами трех групп игроков розничного рынка — премиальных сетей (ОККО, WOG, Shell, Socar и ряд других общей численностью 1200 станций), консолидированной сети группы «Приват» (1500 АЗС) и станций компаний-дискаунтеров (Мotto, БРСМ, «Авантаж», Marshal и другие общей численностью 2800 станций). При расчете также были учтены типовые дисконты от стелы: 3,5 грн/л в премиальных сетях, 1 грн/л — у дискаунтеров и отсутствие скидок в сети «Привата».
В результате по состоянию на 25 января расчетная наценка в сети дискаунтеров на бензин А-92 составила 0,42 грн/л, на бензин А-95 — 0,25 грн/л и 1,17 грн/л на дизтопливо (все значения без НДС).
В сети «Привата» данные показатели составили соответственно 0,67 грн/л, 0,5 грн/л и 2,83 грн/л.
«Премиальные» станции работали с наценкой 2,75 грн/л по бензину А-92, 2,58 грн/л — по А-95 и 4,08 грн/л по дизтопливу.
Аналитики также обращают внимание на тот факт, что фактические цены на бензин А-95 в сетях дискаунтеров ниже, чем средняя стоимость этой марки в опте. Так, по данным ежедневного мониторинга «А-95» на крупнейшем рынке страны — столичном — эта марка бензина 25 января предлагалась бензовозными нормами в среднем по 23,08 грн/л, тогда как в сетях дискаунтеров с учетом скидок бензин А-95 продавался в среднем по 22,7 грн/л.
В Консалтинговой группе «А-95» отмечают, что с учетом затрат АЗС на реализацию в диапазоне 1−1,5 грн/л продажа бензинов всех марок в сети дискаунтеров и группы «Приват» на данный момент является убыточной. Реализация дизтоплива у дискаунтеров происходит с рентабельностью, близкой к нулевой, а у группы «Приват» остается прибыльной.
Инфографика: Enkorr
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