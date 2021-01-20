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«Нафтогаз Украины» в феврале установил своим клиентам самую низкую цену на газ

«Нафтогаз Украины» в феврале установил своим клиентам самую низкую цену на газ

Цена на природный газ в феврале для бытовых потребителей в рамках тарифного плана «Месячный» от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Об этом говорится в сообщении компании.

Предельная цена на голубое топливо с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не долее чем до 31 марта 2021 года, регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 25 от 18 января 2021 г. и не может превышать 6,99 ггрн/куб. м.

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Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» как поставщик «последней надежды» (ППН) также готова поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по регулируемой цене. Цена газа для клиентов ППН — 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Владельцы домохозяйств могут быть уверены, что перебоев с газоснабжением не будет.

Справка Finance.ua:

  • Подать заявку на присоединение к ГК «Нафтогаз Украины» можно онлайн (сайт gas.ua или веб-версия Приват24) или оффлайн (сеть ПУМБ и отделения Ощадбанка).
  • ГК «Нафтогаз Украины» обслуживает уже 9% потребителей в Украине. Это 1,1 млн домохозяйств (с учетом клиентов ППН).

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По материалам Finance.UA
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