«Нафтогаз Украины» в феврале установил своим клиентам самую низкую цену на газ

Цена на природный газ в феврале для бытовых потребителей в рамках тарифного плана «Месячный» от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Об этом говорится в сообщении компании.
Предельная цена на голубое топливо с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не долее чем до 31 марта 2021 года, регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 25 от 18 января 2021 г. и не может превышать 6,99 ггрн/куб. м.
Читайте также: «Нафтогаз» обнародовал цены на газ на январь
Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» как поставщик «последней надежды» (ППН) также готова поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по регулируемой цене. Цена газа для клиентов ППН — 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Владельцы домохозяйств могут быть уверены, что перебоев с газоснабжением не будет.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада приняла закон о всеукраинском референдумеВчера, 16:13 - 1194 20
Зеленский анонсировал поступление в Украину первого миллиона доз вакцины от коронавирусаВчера, 11:00 - 1591 9
В Киеве отложено завершение ремонта Шулявского мостаВчера, 13:30 - 1311 8
OLX вводит изменения в правилах пользования сервисомВчера, 17:21 - 3894 6
Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январь — ШмыгальВчера, 12:44 - 660 5
«Нафтогаз» обнародовал цены на газ на январьВчера, 16:00 - 6089 2
OLX вводит изменения в правилах пользования сервисомВчера, 17:21 - 3894 6
США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИВчера, 12:25 - 2272 3
Межбанк: к чему приведет рост доллара и евроВчера, 18:35 - 1433
В Украине анонсировали налоговую амнистию на этот годВчера, 14:49 - 1334 2
Япония представила космическую ракету нового поколенияПозавчера, 12:10 - 614
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 783 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1499 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2263 6
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 905