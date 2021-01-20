Строительство метро на Виноградарь: уже прокладывают тоннель в сторону массива Сырец

В Киеве продолжается строительство линии метро до жилого массива Виноградарь. Сейчас прокладывают тоннель в сторону массива Сырец.

Об этом сообщает Киевметрострой.

«Тоннелепроходческий комплекс „Галина“ преодолел отметку 600 метров, проходя тяжелые водонасыщенные почвы», — отметили в компании.

Согласно проекту, проходческий щит начал работу со стороны станции «Мостицкая» и финиширует почти через 1,3 км возле станции «Сырец».

Сейчас на площадке 214−1 начата подготовка к бетонированию средней части перекрытий электрической подстанции.

«Сейчас со стороны будущего аварийного выхода уже смонтирован сложный арматурный каркас для первого бетонирования», — объясняют строители.