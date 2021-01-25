Мировой рейтинг производителей стали. Украина за год поднялась сразу на две позиции

Производство стали в Украине в 2020 году уменьшилось на 1,1% по сравнению с 2019-м и составило 20,8 млн т. Однако страна по итогам года поднялась с 13-го на 11-е место в рейтинге мировых производителей.

Об этом свидетельствуют данные Worldsteel Assotiation.

В целом мировое производство стали в 2020 году снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,86 млрд т.

Лидером рейтинга остается Китай (1,05 млрд т, рост за год на 5,2%).

Большинство крупных производителей стали существенно ухудшили объемы производства. Наибольшие снижения – в США (-17,2%), Японии (-16,2%) и Италии (-12,9%).

Существенно улучшили показатели Иран (+13,4%), Вьетнам (+11,6%) и Турция (+6%).



Фото: uaprom.info

По итогам 2019 (20,84 млн т) и 2018 (21,1 млн т) годов Украина занимала 13-е место в рейтинге Worldsteel.