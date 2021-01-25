Мировой рейтинг производителей стали. Украина за год поднялась сразу на две позиции

Производство стали в Украине в 2020 году уменьшилось на 1,1% по сравнению с 2019-м и составило 20,8 млн т. Однако страна по итогам года поднялась с 13-го на 11-е место в рейтинге мировых производителей.
Об этом свидетельствуют данные Worldsteel Assotiation.
В целом мировое производство стали в 2020 году снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,86 млрд т.
Лидером рейтинга остается Китай (1,05 млрд т, рост за год на 5,2%).
Большинство крупных производителей стали существенно ухудшили объемы производства. Наибольшие снижения – в США (-17,2%), Японии (-16,2%) и Италии (-12,9%).
Существенно улучшили показатели Иран (+13,4%), Вьетнам (+11,6%) и Турция (+6%).
Фото: uaprom.info
По итогам 2019 (20,84 млн т) и 2018 (21,1 млн т) годов Украина занимала 13-е место в рейтинге Worldsteel.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убытокВчера, 13:39 - 3409 12
США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИПозавчера, 12:25 - 3687 10
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 2783 8
Госдолг Украины 2020 года вырос на 550 млрд гривенВчера, 10:29 - 605 7
В КГГА планируют достроить 11 000 квартир банка «Аркада»Вчера, 11:06 - 1017 4
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убытокВчера, 13:39 - 3409 12
НБУ принял решение ликвидировать еще один банкВчера, 14:38 - 3366
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 2783 8
Рада приняла за основу законопроект о защите украинцев от коллекторовВчера, 11:35 - 2077
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовыхВчера, 16:05 - 1811 3
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 755
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 833 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1574 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2384 6
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 939