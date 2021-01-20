Нацбанк расширил возможности для кредитования бизнеса

Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к определению банками размера кредитного риска по активным банковским операциям. Новые требования начнут действовать с 1 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Мы даем возможность оценивать небольшие кредиты, которые не создают значительных рисков, по упрощенной процедуре, даже если банк только начинает кредитовать определенный сегмент и не накопил большой портфель. В частности, под это будут подпадать кредиты малых и средних предприятий и ипотечные кредиты», — отметил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.

Что изменилось:

Нацбанк расширил круг заемщиков, оценку кредитного риска которых можно будет оценивать по упрощенной процедуре, то есть основываясь на состоянии обслуживания ими долга. По упрощенной процедуре будут оцениваться кредиты, в том числе ипотечные, не превышающие 0,1% основного капитала банка;

для ипотечных кредитов регулятор разрешил учитывать доходы членов семьи должника — физического лица при оценке его финансового состояния. Также банкам предоставлено право не не проводить осмотр состояния жилищной ипотеки физического лица при наличии договора обязательного страхования такой ипотеки;

банкам предоставлено право определять класс должника, относящегося к группе юридических лиц под общим контролем, с учетом класса группы, определенного на основании кредитного рейтинга ее материнской компании/контролера по международной шкале;

Нацбанк снизил значение нижней границы диапазона PD (вероятность дефолта) при расчете размера кредитного риска по кредитам должников — юридических лиц на групповой основе — до уровня 0,005, что аналогично нижней границе диапазона, установленного для оценки на индивидуальной основе.

Как отмечается, принятые изменения будут способствовать развитию этих приоритетных в 2021 году направлений кредитования.

Справка Finance.ua:

За три последних года существенно «смягчились:https://news.finance.ua/ua/news/-/486 037/popyt-na-ipoteku-buv-rekordno-vysokym-dva-kvartaly-pospil-nbu стандарты ипотечного кредитования.