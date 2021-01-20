Нацбанк расширил возможности для кредитования бизнеса

Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к определению банками размера кредитного риска по активным банковским операциям. Новые требования начнут действовать с 1 марта 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Мы даем возможность оценивать небольшие кредиты, которые не создают значительных рисков, по упрощенной процедуре, даже если банк только начинает кредитовать определенный сегмент и не накопил большой портфель. В частности, под это будут подпадать кредиты малых и средних предприятий и ипотечные кредиты», — отметил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.
Что изменилось:
Как отмечается, принятые изменения будут способствовать развитию этих приоритетных в 2021 году направлений кредитования.
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