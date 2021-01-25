В Польше хотят отменить пенсии для украинцев

Представители националистической партии “Конфедерация” в польском Сейме хотят отменить пенсии для украинцев, работающих в Польше.
Об этом сообщает finanse.wp.pl.
Как отмечается, польская партия предложила отменить соглашение о социальном обеспечении между Польшей и Украиной, которое действует с января 2014 года.
Польские политики считают, что Управление социального страхования не должно выплачивать украинцам, работающим в Польше, минимальную пенсию. По их мнению, это поддержит местный бизнес, освободив его от налогов.
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