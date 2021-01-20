Более 6000 плановых проверок и возможность менять план в течение года — план налоговой

В 2021 году следует ожидать полного снятия моратория на налоговые проверки. В конце 2020-го был принят и обнародован новый план-график налоговых проверок на 2021 год, в соответствии с которым хотят провести около 6288 плановых проверок.

Об этом свидетельствует информация на сайте Государственной налоговой службы.

Более того, теперь контролирующий орган наделен правом корректировать план-график налоговых проверок в первом и втором кварталах, так что количество проверок может увеличиться. И это уже не говоря о том, что в течение 2020 года налогоплательщикам почти ежемесячно поступали запросы на получение налоговой информации от контролирующих органов в порядке статьи 73 Налогового кодекса Украины, что может свидетельствовать о шквале внеплановых налоговых проверок.

Раздел I плана-графика предусматривает 4060 проверок налогоплательщиков-юридических лиц;

Раздел II предусматривает 209 проверок финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов;

Раздел III насчитывает 1664 плановых проверок физических лиц;

Раздел IV плана-графика предусматривает 355 проверок налогоплательщиков — юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты НДФЛ, ВС и ЕСВ.

Справка Finance.ua:

Когда в марте прошлого года в Украине ввели карантин из-за COVID -19, тогда же был установлен мораторий на плановые проверки органами госнадзора и контроля. 10 декабря его отменили и составили новый план проверок на 2021-й.

В Управлении Гоструда Закарпатской области предоставили разъяснения об отмене карантинного моратория на проверки.

Пенсионный Фонд Украины презентовал проект, которым планируют уточнить информацию, которую будут передавать в Гоструда.

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