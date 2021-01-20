16 газсбытов задолжали почти 13 млрд грн — Нафтогаз

Долг 16 сбытовых компаний за газ перед Нафтогазом по состоянию на 20 января 2021 года достиг 12,83 млрд грн.

Часть газсбытов прекратила погашать задолженность с августа 2020 года, сообщает НАК Нафтогаз Украины.

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Именно с 1 августа 2020 года в Украине начал работать рынок газа для бытовых потребителей, и Нафтогаз прекратил его поставки газсбытам на условиях спецобязательств (ПСО, PSO).

В сентябре 2020 года Нафтогаз обратил внимание на долг газсбытовых предприятий за природный газ, полученный в рамках ПСО. В частности, что часть газсбытов с августа 2020 года прекратили погашать задолженность.

«Хозяйственный суд Киева решением от 8 декабря 2020 года обязал НАК Нафтогаз Украины обнародовать опровержение информации, распространенной 4 сентября 2020 года под заголовком “Газоснабжающие компании РГК с 1 августа не рассчитываются с Нафтогазом за газ для населения”. Суд решил обязать Нафтогаз опровергнуть указанную информацию путем изложения сообщения определенного судом содержания с указанием того, что распространенная о ООО “Региональная газовая компания” информация является недостоверной, порочит и унижает деловую репутацию общества», — говорится в сообщении Нафтогаза.

В НАК отметили, что Нафтогаз выполнил решение суда и отмечает, что опровержение касается только формулировки «газоснабжающие компании (газсбыты) РГК».

«Вопрос объема долгов поставщиков и уровень их расчетов за газ с Нафтогазом в этом деле не исследовался», — заявили в Нафтогазе.

В НАК отметили, что по данным открытых источников (в частности, сайта 104.ua), брендом РГК пользуются 20 газораспределительных компаний: ПАО Винницагаз, Волыньгаз, Днепрогаз, Днепропетровскгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Запорожгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Криворожгаз, Львовгаз, Николаевгаз, Ровногаз, Сумыгаз, Харьковгаз, Тысменицагаз, Харьковгоргаз, Хмельницкгаз, Черновцыгаз, Черниговгаз.

«Из них — 16 операторов газораспределительных сетей единолично владеют 16 поставщиками газа: ООО Винницагаз сбыт, Волыньгаз сбыт, Днепропетровскгаз сбыт, Житомиргаз сбыт, Закарпатгаз сбыт, Запорожгаз сбыт, Ивано-Франковскгаз сбыт, Киевоблгаз сбыт, Львовгаз сбыт, Николаевгаз сбыт, Ровногаз сбыт, Сумыгаз сбыт, Харьковгаз сбыт, Хмельницкгаз сбыт, Черновцыгаз сбыт, Черниговгаз сбыт», — заявили в Нафтогазе.