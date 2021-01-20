0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

16 газсбытов задолжали почти 13 млрд грн — Нафтогаз

16 газсбытов задолжали почти 13 млрд грн — Нафтогаз

Долг 16 сбытовых компаний за газ перед Нафтогазом по состоянию на 20 января 2021 года достиг 12,83 млрд грн.

Часть газсбытов прекратила погашать задолженность с августа 2020 года, сообщает НАК Нафтогаз Украины.

Читайте также: «Нафтогаз» обнародовал цены на газ на январь

Именно с 1 августа 2020 года в Украине начал работать рынок газа для бытовых потребителей, и Нафтогаз прекратил его поставки газсбытам на условиях спецобязательств (ПСО, PSO).

В сентябре 2020 года Нафтогаз обратил внимание на долг газсбытовых предприятий за природный газ, полученный в рамках ПСО. В частности, что часть газсбытов с августа 2020 года прекратили погашать задолженность.

«Хозяйственный суд Киева решением от 8 декабря 2020 года обязал НАК Нафтогаз Украины обнародовать опровержение информации, распространенной 4 сентября 2020 года под заголовком “Газоснабжающие компании РГК с 1 августа не рассчитываются с Нафтогазом за газ для населения”. Суд решил обязать Нафтогаз опровергнуть указанную информацию путем изложения сообщения определенного судом содержания с указанием того, что распространенная о ООО “Региональная газовая компания” информация является недостоверной, порочит и унижает деловую репутацию общества», — говорится в сообщении Нафтогаза.

В НАК отметили, что Нафтогаз выполнил решение суда и отмечает, что опровержение касается только формулировки «газоснабжающие компании (газсбыты) РГК».

«Вопрос объема долгов поставщиков и уровень их расчетов за газ с Нафтогазом в этом деле не исследовался», — заявили в Нафтогазе.

В НАК отметили, что по данным открытых источников (в частности, сайта 104.ua), брендом РГК пользуются 20 газораспределительных компаний: ПАО Винницагаз, Волыньгаз, Днепрогаз, Днепропетровскгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Запорожгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Криворожгаз, Львовгаз, Николаевгаз, Ровногаз, Сумыгаз, Харьковгаз, Тысменицагаз, Харьковгоргаз, Хмельницкгаз, Черновцыгаз, Черниговгаз.

«Из них — 16 операторов газораспределительных сетей единолично владеют 16 поставщиками газа: ООО Винницагаз сбыт, Волыньгаз сбыт, Днепропетровскгаз сбыт, Житомиргаз сбыт, Закарпатгаз сбыт, Запорожгаз сбыт, Ивано-Франковскгаз сбыт, Киевоблгаз сбыт, Львовгаз сбыт, Николаевгаз сбыт, Ровногаз сбыт, Сумыгаз сбыт, Харьковгаз сбыт, Хмельницкгаз сбыт, Черновцыгаз сбыт, Черниговгаз сбыт», — заявили в Нафтогазе.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.