Инженеры Samsung Display придумали, как сократить энергопотребление OLED-панелей

Как передаёт CNET, Samsung Display рассказала об одной из особенностей OLED-матрицы в Galaxy S21 Ultra. В будущем подразделение Samsung Display сможет поставлять эти дисплеи для других производителей.

В смартфонах дисплеи являются основными элементами, которые потребляют наибольшее количество энергии от заряда аккумулятора. Новая технология, которая дебютировала в дисплее актуального флагмана компании, сокращает энергопотребление на 16 %.

Принцип работы OLED-матрицы заключается в том, что каждый пиксель является самостоятельным источником света и яркость в данном случае регулируется частотой их мерцания — чем больше, тем выше эта частота. Однако в компании придумали, как можно сделать этот алгоритм менее энергоёмким.

Так как пиксели светятся, только когда на них поступает напряжение, инженеры решили попробовать ускорить поток электронов, проходящих через слои дисплея — так у них получилось увеличить яркость, при этом уменьшив энергопотребление.

«Постоянное развитие дисплейных технологий увеличило потребность в уменьшении энергопотребления. Современные экраны в смартфонах обладают высокой частотой обновления и ошеломляющими разрешениями для эффектного и качественного отображения», — говорит Джихо Бек, руководитель маркетингового отдела Samsung Display.