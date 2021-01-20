Киевлянам объяснили, что будет с ученическими билетами старого образца

Столичные школьники смогут пользоваться ученическими билетами старого образца до июня 2021 года.

Как сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, введение системы автоматической оплаты проезда отложили на полгода из-за пандемии.

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Ученический билет старого образца сейчас можно использовать при условии наличия: фото, класса, актуального срока действия, подписи ответственного лица и печати учебного заведения.

Обращаться с бумажными ученическими нужно к контролеру в метро или предъявить кондуктору или водителю в наземном транспорте.

«Напоминаю, что ученики киевских школ имеют право бесплатного проезда в столичном общественном транспорте. Для этого школьник может самостоятельно воспользоваться электронным ученическим билетом на турникете в метрополитене или провалидировать его на валидаторе в наземном транспорте», — подчеркнул он.