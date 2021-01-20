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Киберполиция разоблачила мужчину, создавшего онлайн-обменник с оборотом более 100 млн грн

Киберполиция разоблачила мужчину, создавшего онлайн-обменник с оборотом более 100 млн грн

Жителю Харькова объявлено подозрение в осуществлении незаконных операций с электронными деньгами. Фигурант создал и администрировал онлайн-обменник электронных валют. На ресурсе мужчина осуществлял финансовые операции с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем. Оборот денежной массы за время деятельности онлайн-обменника составил более 100 миллионов гривен.

Правонарушения разоблачили сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции региона.

Установлено, что 45-летний местный житель в 2017 году создал сайт по предоставлению услуг онлайн-обмена электронных денег и криптовалюты. На ресурсе осуществлялись финансовые операции с электронными деньгами платежных систем, которые запрещены на территории Украины. Указанные электронные платежные системы использовались фигурантами для противоправной деятельности и отмывания средств, добытых преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. По результатам была изъята компьютерная техника, терминалы мобильной связи, платежные карты, а также около 900 тысяч гривен наличными. На изъятое имущество наложен арест.

Проведено четыре компьютерно-технические экспертизы, по выводам которых подтверждена преступная деятельность.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Харьковская областная прокуратура.

По материалам Finance.UA
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