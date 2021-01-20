Shell планирует приобрести крупнейшего в Великобритании оператора зарядных станций

Англо-голландская энергетическая компания Royal Dutch Shell приобретет владельца крупнейшей сети зарядных станций для электромобилей в Великобритании Ubitricity.

Как сообщает Automotive News Europe, сумма сделки пока не раскрывается.

После закрытия сделки Ubitricity станет «дочкой» нефтяного гиганта Shell.

Ubitricity сейчас оперирует более 2700 точками зарядки в стране (13% рынка). Ожидается, что сделка будет завершена до конца этого года.

Энергетический гигант объявил, что приобретение поможет ему расширить свой бизнес в сфере зарядки. На сегодня Shell имеет более 1000 точек быстрой и сверхбыстрой заправки топливом на 430 своих заправочных станциях.