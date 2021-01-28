Subaru остается в Европе, несмотря на невысокие продажи

В компании Subaru считают продажи новых автомобилей на европейском авторынке в 2020 году «нелепыми и смешными». Однако на дальнейшую стратегию развития они не повлияли.

По итогам 11 месяцев 2020 года продажи Subaru в Европе составили 17 013 машин, что на 35% меньше первых 11 месяцев 2019 года. Отметим, за предыдущий год (клиенты купили 32 299 шт.) спад составил почти 12%.

О том, что результаты Subaru в Европе в 2020 году являются «смешными и нелепыми», в интервью британскому изданию Autocar рассказал глава местного подразделения Джон Хуртиг. Он связал падение продаж не только с последствиями пандемии, но также и с тем, что компания решила предварительно, ещё в конце 2019-го, зарегистрировать много автомобилей. Сделать это нужно было до того, как Европейский союз ужесточил нормы автопроизводителей по выбросам (это произошло в январе 2020 года).

Чтобы не терять один из крупнейших рынков, руководство Subaru сменило управленцев в Европе, а также компания пообещала обновлённый модельный ряд. Речь идёт, в частности, о последних версиях XV, Forester и Outback.