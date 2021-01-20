ЕС выделил Украине, Западным Балканам и Кавказу €28 млн на кризисные ситуации

Евросоюз утвердил 1,4 млрд евро гуманитарного бюджета, из них 28 млн евро направят Украине, Западным Балканам и Кавказу для преодоления последствий пандемии и изменения климата.
Об этом говорится на официальном сайте Европейской комиссии.
В ЕС решили на 60% увеличить первичный гуманитарный бюджет, который приняли в прошлом году, поскольку «глобальные гуманитарные потребности ухудшаются».
Кроме Украины, Западных Балкан и Кавказа, Евросоюз выделит 505 млн евро Африке для поддержки пострадавших от кризиса бассейна озера Чад (Нигерия, Нигер, Камерун, Чад), от продовольственного и пищевого кризиса (Буркина-Фасо, Мали, Мавритания и Нигер) и вынужденным переселенцам в связи с вооруженными конфликтами в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и Африканском Роге (Сомали и Эфиопия).
Еще 385 млн евро выделили на нужды Ближнего Востока, Турции, Йемена. 180 млн евро — для уязвимых слоев населения в Азии и Латинской Америке (Венесуэла и Колумбия). Остальные 302 млн евро потратят на гуманитарные авиаперевозки ЕС и на непредвиденные гуманитарные кризисы.
Отметим, что Всемирный банк считает, что экономика Украины в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократилась на 5,5%. А на 2021 год прогнозируют рост экономики на 3%, а на 2022 — на 3,1%.
Напомним, 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год. В этом документе рост украинской экономики в 2021 году прогнозируется на уровне 4,6%.
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