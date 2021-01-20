Какие статьи расходов в 2020 году недофинансировали больше всего

По итогам 2020 года не было проведено расходов на 67,26 млрд грн по сравнению с уточненным планом, который составлял 1355 млрд грн. 2 наиболее недовыполненные статьи расходов — обслуживание долга и оказание помощи через Пенсионный фонд.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на данные Государственного казначейства.
«По итогам года не было проведено расходов на 67,26 млрд грн по сравнению с уточненным планом, который составлял 1355 млрд грн. Таким образом уровень выполнения расходов составляет 95%. По Общему фонду недовыполнение составило 36.12 млрд грн (это составляет 3.2% его расходов), по специальному фонду не были профинансированы расходы на сумму 31,14 млрд грн (14% от запланированных расходов спецфонда)», — говорится в сообщении.
При этом на 2 наиболее недовыполненные статьи расходов (обслуживание долга и оказание помощи через ПФУ) приходится 30% недовыполнения.
Наибольшая доля недовыполнения приходится на обслуживание государственного долга — расходы на 16,1 млрд грн меньше плановых.
«Это может быть обусловлено более крепким курсом национальной валюты, более низким, чем планировалось, курсом инфляции, а также тем, что план по заимствованиям в 2020 году был недовыполнен — всего на 46,6 млрд грн, что уменьшило потребности в расходах на обслуживание долга в прошлом году», — объясняют аналитики.
Следующей по размеру недовыполненной статьей является предоставление Пенсионным фондом материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, за счет ковид-фонда. По этой статье невыполнение составило 4,7 млрд грн.
«Хотя первое постановление о выделении средств для предоставления этого вида помощи было принято 9 декабря, решение о завершении оказания помощи было принято уже в 2021 году — 13 января. При этом, в соответствии с утвержденным порядком, процедуры, связанные с выплатами, на этом не закончатся, ведь до 1 февраля Пенсионный фонд должен направить в Минсоц обобщенную заявку на перечисление средств для завершения предоставления помощи, а конечная дата подачи отчета об использовании данных средств — 5 февраля», — добавили в КШЭ.
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