Еврокомиссия обязала производителей вакцин отчитываться о поставках препаратов

В Еврокомиссии обязали производителей вакцин на территории ЕС предоставлять отчеты о поставках препаратов в третьи страны из-за того, что ранее AstraZeneca и Pfizer сообщили о срывах поставок в первом квартале 2021 года.
Об этом говорится в заявлении ЕК на официальном сайте ведомства.
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Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки.
“Мы хотим четкости по всем транзакциям и полной прозрачности по экспорту вакцин от коронавируса из Евросоюза”, – говорится в сообщении.
Производители вакцин теперь будут заблаговременно сообщать о поставках вакцин за границы ЕС. ЕС выступил против изменения графика поставки вакцины AstraZeneca. Власти отметили, что они финансировали разработку препарата, его производство и сделали предзаказ, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее.
Pfizer также сообщил, что поставки в ЕС будут сокращены в первом квартале. За срыв поставок во многих странах не оказалось нужного количества доз препаратов для массовой вакцинации.
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