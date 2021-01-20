Еврокомиссия обязала производителей вакцин отчитываться о поставках препаратов

В Еврокомиссии обязали производителей вакцин на территории ЕС предоставлять отчеты о поставках препаратов в третьи страны из-за того, что ранее AstraZeneca и Pfizer сообщили о срывах поставок в первом квартале 2021 года.

Об этом говорится в заявлении ЕК на официальном сайте ведомства.

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Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки.

“Мы хотим четкости по всем транзакциям и полной прозрачности по экспорту вакцин от коронавируса из Евросоюза”, – говорится в сообщении.

Производители вакцин теперь будут заблаговременно сообщать о поставках вакцин за границы ЕС. ЕС выступил против изменения графика поставки вакцины AstraZeneca. Власти отметили, что они финансировали разработку препарата, его производство и сделали предзаказ, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее.

Pfizer также сообщил, что поставки в ЕС будут сокращены в первом квартале. За срыв поставок во многих странах не оказалось нужного количества доз препаратов для массовой вакцинации.