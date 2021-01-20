OPPO разрабатывает «маячок» для поиска гаджетов и предметов

Компания Samsung недавно представила специальный Bluetooth-трекер, с помощью которого можно быстро найти потерявшийся кошелёк или ключи, используя смартфон. Похожее устройство готовит к выпуску и Apple, но её может опередить другой бренд — в базе данных патентного регулятора уже прошло регистрации устройство OPPO со схожими функциями. Кроме того, стало известно, как будет выглядеть грядущая новинка.

В прошлом году OPPO зарегистрировала патент на дизайн специального Bluetooth-трекера, который позволяет отслеживать местонахождение с помощью популярного беспроводного протокола и смартфона в качестве экрана «локатора». Недавно изображения устройства, которые фигурировали в патентной заявке, попали в открытый доступ.

Гаджет получил прямоугольную форму с закруглёнными краями. В нижнем левом углу устройства есть миниатюрный световой индикатор. Примечательно, что у «маячка», представленного на рендерах, нет какого-либо крепления или «ушка» для продевания кольца, в связи с чем непонятно, как он будет размещаться на предметах.



Фото: LetsGoDigital

Не исключено, что OPPO покажет свой первый Bluetooth-трекер вместе с линейкой смартфонов OPPO Find X3. Увы, представители компании не дают каких-либо комментариев по поводу релиза новинки.