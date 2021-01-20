0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

OPPO разрабатывает «маячок» для поиска гаджетов и предметов

OPPO разрабатывает «маячок» для поиска гаджетов и предметов

Компания Samsung недавно представила специальный Bluetooth-трекер, с помощью которого можно быстро найти потерявшийся кошелёк или ключи, используя смартфон. Похожее устройство готовит к выпуску и Apple, но её может опередить другой бренд — в базе данных патентного регулятора уже прошло регистрации устройство OPPO со схожими функциями. Кроме того, стало известно, как будет выглядеть грядущая новинка.

В прошлом году OPPO зарегистрировала патент на дизайн специального Bluetooth-трекера, который позволяет отслеживать местонахождение с помощью популярного беспроводного протокола и смартфона в качестве экрана «локатора». Недавно изображения устройства, которые фигурировали в патентной заявке, попали в открытый доступ.

Гаджет получил прямоугольную форму с закруглёнными краями. В нижнем левом углу устройства есть миниатюрный световой индикатор. Примечательно, что у «маячка», представленного на рендерах, нет какого-либо крепления или «ушка» для продевания кольца, в связи с чем непонятно, как он будет размещаться на предметах.


Фото: LetsGoDigital

Не исключено, что OPPO покажет свой первый Bluetooth-трекер вместе с линейкой смартфонов OPPO Find X3. Увы, представители компании не дают каких-либо комментариев по поводу релиза новинки.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.