Таджикистан объявил о полной победе над коронавирусом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что его страна полностью победила коронавирус. Однако, он призвал и далее соблюдать меры безопасности.
Об этом он заявил в ходе ежегодного послания к парламенту, передает «Радио Свобода».
Президент призвал жителей Таджикистана не забывать о правилах личной и общественной гигиены и «не расслабляться».
«Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен», — заявил он.
Ранее Минздрав Таджикистана сообщил, что в течение 15 дней в стране не зарегистрировано новых случаев коронавируса.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание.
Отметим, во ВОЗ планируют в первые 100 дней этого года вакцинировать от коронавируса всех медработников и людей из группы высокого риска.
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