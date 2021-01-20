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СБУ изъяла почти 180 килограммов янтаря (фото)

СБУ изъяла почти 180 килограммов янтаря (фото)

На Волыни сотрудники Службы безопасности Украины изъяли почти 180 килограммов незаконно добытого янтаря-сырца.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По оперативным данным спецслужбы, жители Закарпатья скупали «солнечный камень» у местных нелегальных копателей. После сортировки и расфасовки злоумышленники переправляли янтарь в страны Евросоюза. Правоохранители задержали одного из скупщиков с партией «товара». По предварительным оценкам, минимальная стоимость янтаря составляет 0,5 миллиона гривен.


Фото: СБУ

Изъятый «солнечный камень» направлен для проведения соответствующих экспертиз. Идет досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 240−1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями ГУ НП в Волынской области под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.


Фото: СБУ

По материалам Finance.UA
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