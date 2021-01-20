0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

60% потребительских расходов находятся «в тени», - глава ГНС

60% потребительских расходов находятся «в тени», - глава ГНС

Глава ГНС Алексей Любченко рассказал о путях стимулирования работодателей к созданию рабочих мест и официального трудоустройства наемных работников.

«Есть два пути. Первый путь – государство может сбросить с себя социальные обязательства. Казалось бы, самое простое – урезать расходы. Но этого категорически нельзя делать, потому что пенсии и так на грани выживания, образование, соцобеспечение, медицина… Сами понимаем, что это – преступно. Ну или повысить доходы. Благодаря чему? Благодаря теневой экономике. Вот здесь налоговая служба за прошлый год показала, как можно помогать легальному сектору экономики, ущемляя тень», – уверен Алексей Любченко.

По его словам, легальный сектор экономики положительно реагирует на меры налоговой, ведь создается конкурентная среда.

Читайте также: В ГНС предлагают за неуплату налогов привлекать к уголовной ответственности

«Те предприниматели, с которыми я общаюсь, говорят, что вопрос не в ставке единого социального взноса 22%, вопрос не в ставке 22% НДС, не в ставке 18% налога на доходы физлиц, а в том, чтобы платили все, чтобы была равная конкурентная среда», – отметил глава ГНС.

Алексей Любченко считает, что в нынешних условиях, когда в стране не контролируется большое количество доходов, необходимо по анализу расходов контролировать баланс государственных финансов.

Как закрыть ФЛП 💼

«60% потребительских расходов в тени. И там есть значительная часть доходов бюджета. Если каждый из 30 млн активного населения увеличит фискальный чек на 100 грн – это 1 млрд дополнительных доходов бюджета в месяц», – подчеркнул глава ГНС.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.