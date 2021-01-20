60% потребительских расходов находятся «в тени», - глава ГНС

Глава ГНС Алексей Любченко рассказал о путях стимулирования работодателей к созданию рабочих мест и официального трудоустройства наемных работников.

«Есть два пути. Первый путь – государство может сбросить с себя социальные обязательства. Казалось бы, самое простое – урезать расходы. Но этого категорически нельзя делать, потому что пенсии и так на грани выживания, образование, соцобеспечение, медицина… Сами понимаем, что это – преступно. Ну или повысить доходы. Благодаря чему? Благодаря теневой экономике. Вот здесь налоговая служба за прошлый год показала, как можно помогать легальному сектору экономики, ущемляя тень», – уверен Алексей Любченко.

По его словам, легальный сектор экономики положительно реагирует на меры налоговой, ведь создается конкурентная среда.

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«Те предприниматели, с которыми я общаюсь, говорят, что вопрос не в ставке единого социального взноса 22%, вопрос не в ставке 22% НДС, не в ставке 18% налога на доходы физлиц, а в том, чтобы платили все, чтобы была равная конкурентная среда», – отметил глава ГНС.

Алексей Любченко считает, что в нынешних условиях, когда в стране не контролируется большое количество доходов, необходимо по анализу расходов контролировать баланс государственных финансов.

«60% потребительских расходов в тени. И там есть значительная часть доходов бюджета. Если каждый из 30 млн активного населения увеличит фискальный чек на 100 грн – это 1 млрд дополнительных доходов бюджета в месяц», – подчеркнул глава ГНС.