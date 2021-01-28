Apple столкнулась с очередным судебным иском из-за замедления работы старых iPhone

Группа по защите прав потребителей в Европе подала новый иск против Apple. В иске утверждается, что компания из Купертино намеренно ограничивала производительность старых iPhone в Италии.
В рамках коллективного иска требуется компенсация в сумме € 60 млн — около € 60 за каждое устройство для владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus, проданных в Италии в промежуток времени с 2014 по 2020 год.
Правозащитная организация Euroconsumers, в которую входит итальянская Altroconsumo, сообщает, что компенсация в € 60 — это средняя сумма, которую потребители платят за замену батарей их устройств.
«Когда потребители покупают Apple iPhone, они рассчитывают на продукцию стабильного качества. К сожалению, это не то, что произошло с серией iPhone 6», — говорится в заявлении главы отдела политики и права Euroconsumers Эльс Брюггеман. «Проблема не только в том, что потребители были обмануты, им пришлось столкнуться с разочарованием и финансовым ущербом, но и с экологической точки зрения это совершенно безответственно».
В декабре Euroconsumers подали два аналогичных судебных иска от имени членских организаций Test-Achats в Бельгии и OCU в Испании. Организация также сообщила в пресс-релизе, что планирует подать четвертый судебный иск в Португалии.
Однако сама Apple заявляет, что её действия были нацелены только на благо потребителей.
«Мы никогда прежде — и никогда в будущем — не будем делать ничего такого, что намеренно сокращает срок службы любого продукта Apple или ухудшает взаимодействие с пользователем, чтобы стимулировать обновление для клиентов», — заявил представитель Apple. «Наша цель всегда заключалась в создании продуктов, которые нравятся нашим клиентам, и обеспечение максимального срока службы iPhone — важная часть этого стремления».
Тем не менее, регуляторные органы считают иначе, и ранее Apple уже выплачивала компенсации в связи с замедлением работы старых моделей iPhone. В марте прошлого года Apple согласилась на выплату $ 500 млн в США после того, как признала, что действительно замедляет работу старых смартфонов. В рамках этой выплаты компания компенсировала расходы владельцам iPhone 6 или 7, производительность которых была ограничена, чтобы продлить срок службы батареи. В ноябре компания согласилась на второе урегулирование с 34 штатами США — на этот раз на сумму $ 113 млн. Хотя сама Apple не признала никаких обвинений в этом соглашении.
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