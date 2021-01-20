Байден возобновил запрет на въезд в США из европейских и других стран

Новый президент США Джо Байден в понедельник, 25 января, возобновил ограничения на въезд в США для иностранцев, побывавших в Бразилии, Ирландии, Великобритании и большей части Европы, которые действовали с марта 2020 года.

Об этом сообщил представитель Белого дома.

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Также сообщается, что Байден намерен наложить запрет на въезд для тех, кто недавно посещал Южно-Африканскую Республику.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ об отмене ограничений на въезд жителей стран Шенгенской зоны, Ирландии, Великобритании и Бразилии еще 18 января. Документ должен был вступить в силу 26 января. С этого же дня должно было начать действовать новое требование для въезда в США — обязательный отрицательный тест для всех путешественников.

Однако вскоре после объявления этого решения пресс-секретарь избранного президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что его администрация «не намерена отменять» ограничения на международные поездки. У Байдена объяснили, что эти ограничения останутся в силе из-за новых мутаций и увеличения заражений коронавирусом.