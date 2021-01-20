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Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату "коммуналки" за январь — Шмыгаль

Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату "коммуналки" за январь — Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь.

Об этом он заявил в эфире «Свобода слова» на ICTV.

«Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это важный месседж для людей, чтобы люди не волновались, если будут платежки с неправомерно завышенными начислениями. Мы ожидаем результатов расследования антимонопольного комитета и установления честных и прозрачных правил на рынке газа», — отметил премьер.

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Эти шаги, по словам премьера, будут способствовать уменьшению тарифов на «коммуналку» для украинцев.

Кроме этого он отметил, что тарифы на тепло и горячую воду меняться не будут.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января в Украине возросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная плата на первые 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.
  • Позже правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.
  • Наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа — до 1,79 грн/куб. м.
По материалам Економічна Правда
  • i

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