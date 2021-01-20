Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату "коммуналки" за январь — Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь.
Об этом он заявил в эфире «Свобода слова» на ICTV.
«Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это важный месседж для людей, чтобы люди не волновались, если будут платежки с неправомерно завышенными начислениями. Мы ожидаем результатов расследования антимонопольного комитета и установления честных и прозрачных правил на рынке газа», — отметил премьер.
Эти шаги, по словам премьера, будут способствовать уменьшению тарифов на «коммуналку» для украинцев.
Кроме этого он отметил, что тарифы на тепло и горячую воду меняться не будут.
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