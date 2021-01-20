В Канаде представили концепт гибридного летающего автомобиля

Канадская компания Horizon Aircraft представила концепт гибридного летающего автомобиля Cavorite X5.

Об этом сообщает портал New Atlas.

Транспортное средство с 16 пропеллерами рассчитано на перевозку пяти пассажиров. Благодаря гибридной установке Cavorite X5 может пролететь до 500 км с пассажирами. При этом его скорость не будет превышать 350 км в час.

Без пассажиров автомобиль имеет возможность преодолеть расстояние до 1000 км.



Фото: New Atlas

В компании пока работают над малыми версиями гибридного летающего автомобиля для проведения его тестирования. Однако ожидается, что уже в 2024 году начнется производство Cavorite X5.

Отмечается, что транспортное средство может взлетать вертикально.



Фото: New Atlas