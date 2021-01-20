Криклий объяснил, почему деньги из COVID-фонда направили на дороги

В Министерстве инфраструктуры объяснили, почему средства из коронавирусного фонда были направлены на строительство дорог. До этого все программы, на которые подавало заявки Министерство здравоохранения, были уже обеспечены.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Ковидный фонд действительно получил такое название. Но средства в нем предусмотрены не только для закупки лекарств, масок, вакцин, обеспечения коек кислородом. Кроме Минздрава, у нас еще были и доплаты полицейским, и компенсировался Фонд по временной потере трудоспособности. То есть это было не только о медицине», — пояснил Криклий.
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Министр добавил, что в связи с тем, что из-за карантина малый и средний бизнес закрывался, развертывание «Большого строительства» (программа строительства дорог) создавало новые рабочие места.
«Это в бюджете предусматривалось сразу. Планировалось, что еще из той суммы, которую по арбитражу „Нафтогаз“ выиграл у „Газпрома“ и в виде дивидендов уплатил в бюджет, средства пойдут именно на проекты развития. Среди них приоритетными определялись программы по строительству дорог», — заявил Криклий.
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